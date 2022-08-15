Требуется дизайнер для создания логотипов и знаков для проекта 'Живая Нищета'. Необходимо предложить оригинальное видение социальных и культурных изменений, включая кризисы и общественные волнения. Обратите внимание на деятельность конкурентов, таких как проект Венера и Дух времени, и учтите важность национальной русской культуры в вашем дизайне.