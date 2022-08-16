Разработайте логотип для текстильного товара, предназначенного для продажи в Северной Америке. Логотип должен включать золотой цвет и соответствовать требованиям рынка. Учитывайте особенности бренда и целевой аудитории.
Нарисовать логотип для Бургерной
Необходим логотип в кантри стиле для Бургерной в Американском стиле
Выбранный исполнитель
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