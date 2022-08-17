Разработать логотип для ювелирной компании Cardinal, который будет соответствовать названию и стилю компании ARTYOM. Важно учитывать уникальность и привлекательность дизайна для целевой аудитории.
Создать логотип на тему телеграмм такси.
Нужно сделать логотип и готовый рекламный проект в одном лице, набросок уже есть, нужно красиво все сделать.
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