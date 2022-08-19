Логотип

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Завершен15 заявок388 просмотров

Доброго дня! Потрібен логотип для кафе (бургери, піца тощо) в американському стилі 60-70-х років. 

3 года назад
belousovoleg132
Олег Білоусов 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
7 дней
Escrow
Дуже сподобався логотип, дякую за співпрацю! Рекомендую!
Все добре, рекомендую

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