Потрібно створити логотип для магазину Mavka_Store. Логотип має бути в стилі русалок або інших міфічних створінь, пов'язаних з мавками. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями.
Необходимо изменить логотип моего магазина
Здравствуйте, нужно изменить старый логотип моего магазина http://cloudanex.com/file/f3505e , предлагайте свои варианты.
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