Логотип для страйкбольный команды

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок515 просмотров

Команда называется "вурдалаки" хочется чб рисунок на подобии прикреплённого, но вместо женщины персонажа мужского пола из разряда накаченного викинга под стероидами сжимающего автомат/винтовку 

3 года назад
kotovka
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Илья
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Константин
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Приходько
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Иван
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Маргарита
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Створит логотип

    Потрібно створити логотип для магазину Mavka_Store. Логотип має бути в стилі русалок або інших міфічних створінь, пов'язаних з мавками. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа для школы английского

    Создайте логотип для новых курсов английского языка, который будет гармонично смотреться в Instagram и задавать стиль ведения страницы. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн, отражающий суть обучения и привлекающий внимание целевой аудитории.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого для музикального колективу

    Требуется разработать логотип для инди-группы 'Electrobirds'. Ожидается минималистичный дизайн с фирменным шрифтом. Избегать образов фениксов, электрических разрядов и других рок-символов. Логотип должен быть легким, атмосферным и романтичным, возможно с необычным изображением птицы.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать лого

    $20

    Ищется дизайнер для создания современного логотипа для телеграм чата с 16 уникальными концепциями, каждая из которых соответствует игровой тематике. Логотип должен быть интересным и привлекательным для аудитории в возрасте 12-20 лет. Приветствуются наброски, по которым будет выбран исполнитель.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    $10

    Требуется разработать логотип для личного бренда на тему интернет-маркетинга. Логотип должен отражать индивидуальность и быть уникальным. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Необходим логотип для кафе, предлагающего бургеры и пиццу, выполненный в американском стиле 60-70-х годов. Учитывайте особенности эпохи в дизайне, чтобы привлечь целевую аудиторию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад