Требуется обновить старый логотип магазина, предоставленный по ссылке. Ищем креативные предложения и новые варианты дизайна, которые будут соответствовать стилю магазина.
Логотип для страйкбольный команды
Команда называется "вурдалаки" хочется чб рисунок на подобии прикреплённого, но вместо женщины персонажа мужского пола из разряда накаченного викинга под стероидами сжимающего автомат/винтовку
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