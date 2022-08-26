Создать логотип мероприятия

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У нас гонка по ездовому спорту на собаках.Зимой был такой логотип (во вложении).

В октябре новая гонка и хотим новый лого.

Вверху  написать"Звезда Мещёры", внизу " Дог-треккинг"И вместо снежинок листики и цвета чёрный и оранжевый)А всё остальное на ваш вкус

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