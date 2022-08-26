Необходимо разработать логотип для социальных сетей в тематике трейдинга. Логотип должен быть узнаваемым и соответствовать сфере FX и Crypto трейдинга. Пример логотипа прилагается.
Создать логотип мероприятия
У нас гонка по ездовому спорту на собаках.Зимой был такой логотип (во вложении).
В октябре новая гонка и хотим новый лого.
Вверху написать"Звезда Мещёры", внизу " Дог-треккинг"И вместо снежинок листики и цвета чёрный и оранжевый)А всё остальное на ваш вкус
Заявки фрилансеров
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