Логотип в трейдинг тематике для соц. сетей

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Завершен4 заявки329 просмотров

Мені потрібно зробити логотип для соц. сетей в тематиці трейдинга. Я ментор в сфері FX & Crypto трейдинга. І мені важливо щоб мій логотип був впізнаваємий і підходив по тематиці.

Снизу я прикріпив приклад логотипа.

3 года назад
guest_16614279072654
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
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roman_loginov
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