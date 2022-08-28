Требуется разработать логотип для зала функционального тренинга 'Kyiv Bunker Gym'. Необходимо создать три варианта текста: 'Kyiv Bunker', 'Kyiv Bunker Gym' и 'Kyiv Bunker CrossFit'. Логотип должен отражать военную и спортивную тематику, возможно использование военного зеленого цвета и символа города Киева - листа каштана. Подходящий стиль - с рисунком или без. Заявки приветствуются.