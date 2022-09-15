Графический Дизайнер
Доброго времени суток!
Меня зовут Мартынова Ярослава, графический дизайнер. Мои услуги:
• Дизайн полиграфии ( брошюры, баннера, наружная реклама )
• Разработка визитки
• Создание логотипа
• Разработка брендбука и фирменного стиля
• Веб-дизайн
• Создание баннеров
• Оформление социальных сетей
• Обработка фотографий
Мое портфолио: https://www.behance.net/jpn_Flos/projects
Каждый день совершенствую свои навыки. Высшее образование в сфере дизайна.
Все работы выполняются на "отлично" и строго в срок. Готова к сотрудничеству и уверена, что мы вместе найдем решение вашей задачи.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннера4 просмотра
- Оформление точки5 просмотров
- Логотипы6 просмотров
- Банк Фирменный стиль3 просмотра
- Фирменный стиль Пекарня3 просмотра