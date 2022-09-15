Графический Дизайнер

Доброго времени суток!

Меня зовут Мартынова Ярослава, графический дизайнер. Мои услуги:

• Дизайн полиграфии ( брошюры, баннера, наружная реклама )

• Разработка визитки

• Создание логотипа

• Разработка брендбука и фирменного стиля

• Веб-дизайн

• Создание баннеров

• Оформление социальных сетей

• Обработка фотографий

Мое портфолио: https://www.behance.net/jpn_Flos/projects

Каждый день совершенствую свои навыки. Высшее образование в сфере дизайна.

Все работы выполняются на "отлично" и строго в срок. Готова к сотрудничеству и уверена, что мы вместе найдем решение вашей задачи.