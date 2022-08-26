Требуется создать маленький логотип, следуя предоставленному образцу. Необходимо разработать уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать заданным критериям. Укажите стиль и элементы, которые должны быть учтены в процессе разработки.
Создать логотип
Небольшой логотип из букв
RNS
Сделать красиво, объединить буквы или что-то в этом роде. Можно сделать в стиле фентези или что-то типо того
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт3 года назад
- $4
Необходимо создать копию маленького простого логотипа с двумя цветами для использования в сообществе ВК и на АВИТО. Надпись в правом верхнем углу не требуется. Логотип должен быть простым и легко читаемым.Завершен3 года назад
Необходимо разработать дизайн логотипа, вывески и иконки для Instagram для проекта доставки еды. Примерный логотип уже предоставлен. Также требуется дизайн для упаковки.Закрыт3 года назад
Требуется разработать логотип для компании, продающей деревозащитные средства. Основные элементы: заглавная буква 'Т' с силуэтом дерева слева и качелями справа. Качели должны быть с видимой текстурой дерева и силуэтом ребенка, напоминающим букву 'е'. Логотип должен быть минималистичным, отражать суть бренда и выполнен в черном цвете.Завершен3 года назад
Требуется разработать новый логотип для гонки по ездовому спорту на собаках. Логотип должен включать текст 'Звезда Мещёры' сверху и 'Дог-треккинг' снизу, с заменой снежинок на листики. Цветовая палитра: черный и оранжевый. Дизайн оставьте на ваше усмотрение.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать логотип для социальных сетей в тематике трейдинга. Логотип должен быть узнаваемым и соответствовать сфере FX и Crypto трейдинга. Пример логотипа прилагается.Завершен3 года назад
Требуется разработка каллиграфического векторного логотипа для бренда одежды AGNI. Логотип должен сочетать готический шрифт и восточную стилистику. Используйте предоставленные референсы: шрифт Mellizan и палийский алфавит. Также необходимо создать графический элемент, символизирующий огонь, с возможностью вариаций в толщине линий.Завершен3 года назад
- $10
Требуется помощь в разработке логотипа и знаков для бренда. Ожидается креативный подход и уникальный дизайн, который будет выделять бренд на рынке.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для главной страницы сайта. Ожидается современный, чистый и минималистичный дизайн, который будет соответствовать общей концепции сайта.Завершен3 года назад