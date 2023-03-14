🔥 Продающие баннеры, лендинги и логотипы 🔥
Привет 👋Пару слов о себе:Меня зовут Максим и я веб-дизайнер. Живу в Минске. Мне 21, увлекаюсь рисованием и воркаутом.
Создаю баннеры, логотипы, иллюстрации, лендинги и веб-сайты, а также стикеры для Telegram.
Ключевые направления:1. Есть опыт работы в электронной коммерции, создание баннеров для WB и Ozon;
2. Создаю логотипы, баннеры +анимацию для интернет-магазинов;
3. Сейчас принимаю активное участие в стартап проектах и объединениях (мобильные приложения, сайты);
Работая со мной вы сэкономите
Время Деньги 易 Нервы
Моё портфолио: Behance - Maxim Rudinski
Бесплатные правки 🚀В течении двух недель после передачи вам заказа могу внести правки или исправить какие-либо другие моменты, которые были не замечены в ходе работы
Общение 💬Предпочитаю вести общение в Telegram. Но если вам это предоставляет неудобства или нет возможности, то я с легкостью перейду в удобный для вас месенджер.
Контактные данные:✅ Telegram: @maximrdnsk
✅ Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Изображения для карточки товара WB29 просмотров
- Book App UI/UX18 просмотров
- Landing page for IT-school11 просмотров
- Logofolio11 просмотров
- Logofolio10 просмотров
- Website - BabyGarden7 просмотров
- Logofolio11 просмотров