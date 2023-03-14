🔥 Продающие баннеры, лендинги и логотипы 🔥

Привет 👋

Пару слов о себе:Меня зовут Максим и я веб-дизайнер. Живу в Минске. Мне 21, увлекаюсь рисованием и воркаутом.

Создаю баннеры, логотипы, иллюстрации, лендинги и веб-сайты, а также стикеры для Telegram.

Ключевые направления:

1. Есть опыт работы в электронной коммерции, создание баннеров для WB и Ozon;

2. Создаю логотипы, баннеры +анимацию для интернет-магазинов;

3. Сейчас принимаю активное участие в стартап проектах и объединениях (мобильные приложения, сайты);

Работая со мной вы сэкономите

 Время Деньги 易 Нервы

Моё портфолио: Behance - Maxim Rudinski

Бесплатные правки 🚀В течении двух недель после передачи вам заказа могу внести правки или исправить какие-либо другие моменты, которые были не замечены в ходе работы 

Общение 💬

Предпочитаю вести общение в Telegram. Но если вам это предоставляет неудобства или нет возможности, то я с легкостью перейду в удобный для вас месенджер.

Контактные данные:

@maximrdnsk

✅ Почта: [email protected]