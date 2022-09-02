Графический дизайнер ﻿

Добрый день, меня зовут Ульяна.

Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

v Технические навыки

Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной

графикой.

Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

v Софт скилы

Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

Организация рабочих процессов.

Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

Адекватная реакция на конструктивную критику.

Какие задачи я решу?

1.Брендинг

-логотип;

2.Рекламная графика

-рекламные баннеры;

-открытки и флаеры;

-плакаты и наружная реклама;

-инфографика и брошюры;

-рекламные объявления в соц. сетях;

-стилистика веб-сайта.

3.Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI)

-десктопные и мобильные приложения;

-веб-ресурсы.

4.Графический дизайн упаковок

-бумажные и полиэтиленовые этикетки;

-упаковка для продукции;

-обертки, пакеты и сумки.

5.Иллюстрации в графическом дизайне

Мой телеграмм: https://t.me/Bananowomen

Viber - +380 68 634 41 02

Мои примеры вы можете посмотреть у меня в профиле.