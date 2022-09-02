Графический дизайнер
Добрый день, меня зовут Ульяна.
Я занимаюсь разработкой графического дизайна.
v Технические навыки
Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.
Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
графикой.
Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.
v Софт скилы
Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.
Организация рабочих процессов.
Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.
Адекватная реакция на конструктивную критику.
Какие задачи я решу?
1.Брендинг
-логотип;
2.Рекламная графика
-рекламные баннеры;
-открытки и флаеры;
-плакаты и наружная реклама;
-инфографика и брошюры;
-рекламные объявления в соц. сетях;
-стилистика веб-сайта.
3.Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI)
-десктопные и мобильные приложения;
-веб-ресурсы.
4.Графический дизайн упаковок
-бумажные и полиэтиленовые этикетки;
-упаковка для продукции;
-обертки, пакеты и сумки.
5.Иллюстрации в графическом дизайне
Мой телеграмм: https://t.me/Bananowomen
Viber - +380 68 634 41 02
Мои примеры вы можете посмотреть у меня в профиле.
Портфолио
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- Карточка товара7 просмотров
- Дизайн продукта9 просмотров
- 40412 просмотров
- Лого15 просмотров
- Серия монстров9 просмотров
- Иллюстрации7 просмотров
- Персонажи8 просмотров
- Портреты12 просмотров
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- Лендинг6 просмотров
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