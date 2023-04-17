Здравствуйте! Меня зовут Эльнура, и я - Графический дизайнер
Разработаю для Вас:
-логотип;
-баннеры
-иллюстрации (векторная графика)
-открытки и флаеры;
-плакаты и наружная реклама;
-инфографика и брошюры;
-рекламные объявления в соц. сетях;
HARD SKILLS:
Программы: Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw
SOFT SKILLS:
- соблюдение дедлайнов
- адекватная реакция на конструктивную критику
- качественный дизайн и его уникальность
Гарантия постоянной связи
Мои контакты для связи:
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Московскому времени).
Telegram - https://t.me/elnurabeishekeeva | @elnurabeishekeeva
Whatsapp - +996505654565
Instagram - @design.elnura
Почта - [email protected]
Мои примеры вы можете посмотреть у меня в профиле.
Портфолио
- Иллюстрация27 просмотров
- Баннер для INSTAGRAM6 просмотров
- Логотип12 просмотров
- Логотип14 просмотров
- Герб FBI12 просмотров
- Иллюстрация-логотип для зоомагазина11 просмотров
- Логотип для глазной клиники12 просмотров
- Открытки для упаковки7 просмотров
- Визитка для юриста17 просмотров
- Шрифтовой логотип для кофейни17 просмотров
- Визитка для фотографа14 просмотров
- Дизайн банковской карты VISA10 просмотров