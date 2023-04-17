Графический дизайнер | Сертификация государственного образца

Здравствуйте! Меня зовут Эльнура, и я - Графический дизайнер

Разработаю для Вас:

-логотип;

-баннеры

-иллюстрации (векторная графика)

-открытки и флаеры;

-плакаты и наружная реклама;

-инфографика и брошюры;

-рекламные объявления в соц. сетях;

HARD SKILLS:

Программы: Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw

SOFT SKILLS:

- соблюдение дедлайнов

- адекватная реакция на конструктивную критику

- качественный дизайн и его уникальность

Гарантия постоянной связи

Мои контакты для связи:

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Московскому времени).

Telegram - https://t.me/elnurabeishekeeva | @elnurabeishekeeva

Whatsapp - +996505654565

Instagram - @design.elnura

Почта - [email protected]

Мои примеры вы можете посмотреть у меня в профиле.