Требуется разработать логотип для компании, продающей деревозащитные средства. Основные элементы: заглавная буква 'Т' с силуэтом дерева слева и качелями справа. Качели должны быть с видимой текстурой дерева и силуэтом ребенка, напоминающим букву 'е'. Логотип должен быть минималистичным, отражать суть бренда и выполнен в черном цвете.