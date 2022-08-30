Логотип для компанії

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок466 просмотров

Є ескіз бажаного логотипу – 8 букв назви компанії, що складаються у зображення птаха. Необхідно реалізувати цей логотип якісно технічно і надати результат у вигляді векторного та растрових зображень.

3 года назад
lionok
Дмитро 
52 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Получил именно то, что хотелось. С Максимом приятно общаться и работать, подошёл к заданию ответственно и с душой. Благодарю! Рекомендую.
Было приятно поработать, круто, когда заказчик четко понимает чего хочет)

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