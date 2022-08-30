Требуется преобразовать цветной логотип в одноцветный вариант, который будет хорошо смотреться на синем фоне. Обратите внимание на четкость и контрастность изображения для эффективного восприятия.
Логотип для компанії
Є ескіз бажаного логотипу – 8 букв назви компанії, що складаються у зображення птаха. Необхідно реалізувати цей логотип якісно технічно і надати результат у вигляді векторного та растрових зображень.
Выбранный исполнитель
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