Сделать одноцветное лого

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Закрыт6 заявок176 просмотров

Нужно сделать из такого цветного логотипа одноцветный логотип, чтобы его можно было разместить на синем фоне и  он хорошо смотрелся

3 года назад
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