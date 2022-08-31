Необходимо разработать логотип в минималистичном стиле для магазина обуви в Instagram. Предоставлен концепт и общее видение, детали будут обсуждены с исполнителем.
Разработка логотипа для пекарни
Разработка логотипа для пекарни
Есть заполненный бриф и цветовая стилистика
Работа должна быть обоснована (то есть вы должны объяснить почему именно там находится этот элемент)
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