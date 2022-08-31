Разработка логотипа для пекарни

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок406 просмотров

Разработка логотипа для пекарни

Есть заполненный бриф и цветовая стилистика

Работа должна быть обоснована (то есть вы должны объяснить почему именно там находится этот элемент)

3 года назад
dukanant55
Антон 
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