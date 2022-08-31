Разработка логотипа для пекарни

Ищется дизайнер для создания логотипов и баннеров для мобильных приложений. Предлагается полный пакет графики: 1 логотип за 1000 руб и 6 баннеров за 2000 руб. Общая стоимость 3000 руб. Работы много, требуется только из РФ.