Требуется разработка логотипа для швейного производства. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, отражающий специфику бизнеса. Ожидается качественный подход к разработке концепции и визуальных элементов логотипа.
Сделать логотип
Нужны макеты для визиток ,для наклеек, для сайтов , страницы в вк, авито
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