Необходимо разработать качественный логотип для компании, предоставляющей кадастровые услуги. Логотип должен быть представлен в трех форматах: оригинал в цвете, черно-белый вариант и дополнительное позиционирование. Финальный файл должен быть предоставлен в CorelDRAW после согласования. Ознакомьтесь с брифом для детальной информации.