Логотип фонда

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Завершен10 заявок421 просмотр

Нужен логотип украинского фонда "Ukrainian hearts"

3 года назад
sergei0104
Сергей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
3 дня
Escrow
Мастер своего дела. все быстро и оперативно
Отличный заказчик - рекомендую

Заявки фрилансеров

Юліана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Диана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
105 отзывов
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Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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2 дня назад
61 отзыв
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Анна
 
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год назад
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Влад
 
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4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
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Сергей
 
36 лет
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