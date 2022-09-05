Требуется разработка логотипа для YouTube канала, посвященного мотивации и подкастам. Необходимо предоставить 2-3 варианта для выбора, с учетом всех пропорций. Рассматриваются работы от непрофессионалов.
Создание логотипа для магазина нижнего белья ручной работы
Название: Kostrova.R
Цвет: золото, чёрный, лаванда. Можно предложить свои сочетания.
Доп. элемент: кружево.
Изысканность не перегруженность.
Логотип рисуется индивидуально, а не из стандартных программ.
+иконки ВК
Заявки фрилансеров
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