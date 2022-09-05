Создание логотипа для магазина нижнего белья ручной работы

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Закрыт32 заявки355 просмотров

Название: Kostrova.R

Цвет: золото, чёрный, лаванда. Можно предложить свои сочетания.

Доп. элемент: кружево.

Изысканность не перегруженность.

Логотип рисуется индивидуально, а не из стандартных программ.

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