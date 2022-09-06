Нужен логотип для в первую очередь для магазина на ebay, в дальнейшем будет использоваться и в соц. медиа. Магазин продает магнитные кубики для детского творчества, поэтому логотип должен иметь соответствующий "пиксельный" вид, типа как на фото. название магазина "qb-craft".