Логотип для интернет магазина

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Завершен23 заявки467 просмотров

Нужен логотип для в первую очередь для магазина на ebay, в дальнейшем будет использоваться и в соц. медиа. Магазин продает магнитные кубики для детского творчества, поэтому логотип должен иметь соответствующий "пиксельный" вид, типа как на фото. название магазина "qb-craft". 

3 года назад
RatRacer
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

EvelinaChykalova
Евеліна 
21 год
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Задание было на изготовление логотипа. Эвелина сразу поняла, что нужно, быстро проводила правки. Могу смело рекомендовать!
Сергей поставив задачу чітко і ясно, комунікація на вищому рівні. Оплата пройшла швидко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Давид
 
23 года
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5 дней назад
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EvelinaChykalova
Евеліна 
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