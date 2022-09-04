Требуется срочно перерисовать логотип с фото, внести изменения в несколько знаков. Готовый логотип должен быть предоставлен в форматах AI, EPS и PNG. Логотип будет отправлен исполнителю в личных сообщениях.
Нужен лого фонда
Добрый вечер. Логотип благотворительной организации Ukrainian hearts
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