Ассамблея мир против денег

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Приветствую Вас!

В продолжении сотрудничества, высылаю техническое задание для реализации общественной организации.

Ассамблея мир против денег является форматом новой системы труда против вознаграждения.

Стоимость проекта не указана.

Нужно разработать эскиз такого мира, в котором все мы люди.

Предложите самый реальный вариант нашего сотрудничества.

С уважением!

4 года назад
worldvsmoney
Виталий 
43 года
4 года в сервисе
Был
год назад

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