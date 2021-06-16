Логотип на одежду (в основном, футболки), ЦА - девушки 20+ лет. Логотип будет располагаться на футболках различного цвета (от монотонных цветных футболок до футболок типа "Tie-Dye"). (Дополнительным плюсом будет, если логотип будет хорошо ...
Ассамблея мир против денег
Приветствую Вас!
В продолжении сотрудничества, высылаю техническое задание для реализации общественной организации.
Ассамблея мир против денег является форматом новой системы труда против вознаграждения.
Стоимость проекта не указана.
Нужно разработать эскиз такого мира, в котором все мы люди.
Предложите самый реальный вариант нашего сотрудничества.
С уважением!
Заявки фрилансеров
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