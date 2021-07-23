Разработка логотипа и фирменного стиля

Цель: необходимо разработать логотип для сайта климатических систем (кондиционеры и вентиляция), которое ориентировано на Украину (регион г. Одесса).

Название: aircold.com.ua (в дальнейшем aircold.ua)

Композиция: Должна включать в себя логотип (объект) и словосочетание AirCold + подпись (Кондиционеры&Вентиляция или Климат&Комфорт). Наиболее предпочтительный вариант- лого, а снизу надпись. Предпочтительна горизонтальная композиция.

Так же было бы интересно посмотреть на примеры геометрических логотипов

Применение: Будет размещаться в шапке сайта и на полиграфической продукции.

Цвета, которые желательно использовать в логотипе: синий/голубой, серый, белый, чёрный, но могут быть и другие цвета на ваше усмотрение

Шрифты: Предпочтительно 'Russo One', но могут быть и другие на ваше усмотрение.

Инструменты: Обязательное условие выполнения работы – использование векторного формата и редактора Adobe Illustrator.

Уникальность: Логотип должен быть уникальным. (В последующем он будет подан на регистрацию ТМ) Трассировка или использование стоковых элементов категорически запрещается!

Применения иконки из старого логотипа запрещено по причине того что иконка взята из просторов интернета.

Идея: Ограничений по идеям логотипа нет

Готовый результат: По итогам Вашей работы хотим видеть упакованный макет в формате .ai со шрифтом, .psd в большом разрешении на прозрачном RGB, и такой же в CMYK, для веба необходим .svg. Если в логотипе использован шрифт, приложить его. Также Вам нужно составить сопроводительное пояснение по использованию данного логотипа и правильные варианты композиции лого и текста.

Пример листа прикреплён в формате .pdf

Пример старого логотипа по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1wg276Xg8b5Cfa8h3MaU6xgqouI3j-1i6?usp=sharing