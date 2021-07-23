Создание логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок635 просмотров

Нужно осовременить логотип

4 года назад
Buckman
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$50
22 дня
Сергей отлично справился с поставленной задачей. Всегда на связи и оперативно вносит правки. Работаем уже не первый раз) Спасибо за работу!)
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

Луиза
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
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5 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Анфиса
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
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1 отзыв
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Наталия
 
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Эдуард
 
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2 года назад
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Досжан
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Sergey32D
Сергей 
36 лет
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