Создать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка99 просмотров

Все обсудили с исполнителем

4 года назад
Olga_Sum
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$20
8 дней
Escrow
Работа выполнена качественно и на удивление раньше срока. Лия отличный дизайнер, рекомендую к сотрудничеству! Приятно, что работаем не впервый раз
Спасибо, Ольга! Проект был творческим, получился на хорошем уровне. Готова к новому сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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