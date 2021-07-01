Яна - прекрасный специалист, выполнила поставленную задачу на 5+ Очень приятно и легко общаться, развёрнуто обосновывает каждое решение в разрабатываемом дизайне, обошлись без правок, были соблюдены все сроки. Результатом очень доволен, буду обращаться ещё! Спасибо!