Логотип

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Завершен25 заявок537 просмотров

Добрый день. Необходимо разработать логотип. Все подробности исполнителю.

4 года назад
guest_15852155507113
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JBlack
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$83
4 дня
Escrow
Яна - прекрасный специалист, выполнила поставленную задачу на 5+ Очень приятно и легко общаться, развёрнуто обосновывает каждое решение в разрабатываемом дизайне, обошлись без правок, были соблюдены все сроки. Результатом очень доволен, буду обращаться ещё! Спасибо!
Грамотная постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо за интересный проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

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Павел
 
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