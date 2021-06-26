Добрый день, интересует создание логотипа.

Тематика: строительная фирма

Требования:

1) В векторном формате;

2) Недопустимо использование готовых шаблонов по типу Canva и похожих приложений;

3) Различные форматы логотипа (для печати, для веба и так далее);

4) При уменьшении логотипа в размерах, он должен быть читаем;

5) В монохромном, инверсионном и черно-белых вариантах логотип должен сохранять свою изначальную задумку.