Требуется создать креативный логотип для онлайн-школы 'Road to 200', специализирующейся на подготовке к ВНО. Логотип должен отражать концепцию 'дорога к 200' и ассоциироваться с высоким баллом. Рассматриваются различные идеи и подходы к дизайну.
Создать логотип
Добрый день, интересует создание логотипа.
Тематика: строительная фирма
Требования:
1) В векторном формате;
2) Недопустимо использование готовых шаблонов по типу Canva и похожих приложений;
3) Различные форматы логотипа (для печати, для веба и так далее);
4) При уменьшении логотипа в размерах, он должен быть читаем;
5) В монохромном, инверсионном и черно-белых вариантах логотип должен сохранять свою изначальную задумку.
Заявки фрилансеров
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