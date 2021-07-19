Нарисовать логотип в заданном стиле

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Завершен12 заявок619 просмотров

Есть идея желаемой композиции для будущего логотипа. В прикреплённом файле - пример желаемого стиля. Нужно создать графический рисунок с учётом этих параметров.

4 года назад
aniram2000
Марина 
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Выбранный исполнитель

dum187
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$120
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Прекрасное исполнение, все пожелания приняты во внимание и воплощены.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!

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