aniram2000

Нужен рецепт как заставить Фейсбук располагать три квадратных картинки в один горизонтальный ряд. Как здесь: https://www.facebook.com/muzaffermobilya/posts/3196970663869043 https://www.facebook.com/muzaffermobilya/posts/3196962500536526
- Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗакрыт2 года назад
Есть идея желаемой композиции для будущего логотипа. В прикреплённом файле - пример желаемого стиля. Нужно создать графический рисунок с учётом этих параметров.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно графическое изображение геральдического типа, максимально повторяющее тисненный декор на старых кожанных стульях. Элементы присутсвующие в композиции: стилизированное сердце и королевский жезл. Есть фото стульев в среднем качестве и картинка с примером желаемой деталировки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен информационно-презентационный cайт аренды двух домиков для туристов (Wordpress, около 10 страниц, 3 языка). Два объекта аренды на одном сайте. Приблизительная структура: 1) Главная (общая для двух объектов) с меню перехода на каждый объект по отдельности и общей информационно-новостной ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт7 лет назад
В сжатые сроки нужен сайт он-лайн магазина с оптимизацией. 1) есть коллекция, которую нужно будет в этом магазине продавать: www.suwenint.com 2) есть несколько шаблонов, которые понравились по дизайну, и которые можно при необходимости приобрести, если это ускорит и ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт13 лет назад