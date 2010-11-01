aniram2000

Марина aniram2000

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$127
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Pers_Design
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Разместить три квадратных фото в горизонтальный ряд в посте Фейсбук
Отличный заказчик, быстрая оплата и проверка задания. Рекомендую на все 100%
CrystalCastle
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
$7
9 баллов
2 года назад
Создать графическое изображение из элемента на фото
все ок
всё ок
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$120
10 баллов
2 года назад
Нарисовать логотип в заданном стиле
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Прекрасное исполнение, все пожелания приняты во внимание и воплощены.
Ответный отзыв