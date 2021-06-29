Логотип

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Закрыт39 заявок503 просмотра

Разработать логотип для веб-сервиса и приложения.

Требуется:

- Логотип (изображение)

- Написание

- Написание с изображением

- Монохромный и цветной вариант

- В векторе и png без фона

Идеи: физика, геометрические фигуры, бесконечность, маркетплейс, градиентные заливки.

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