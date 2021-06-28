Логотип для кафе

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Завершен1 заявка72 просмотра

Летняя тематика, в стиле минимализм сроки изготовления 2 дня.

4 года назад
ViktoriaV8
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VanMaksh
Иван 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
$1
2 дня
Escrow
Молодец, сделал всё быстро и качественно, как и обещал. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VanMaksh
Иван 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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