Требуется разработка логотипа для строительной фирмы в векторном формате. Логотип должен быть оригинальным, без использования готовых шаблонов. Необходимо предоставить различные форматы для печати и веба. Также важно, чтобы логотип оставался читаемым при уменьшении размеров и сохранял свою концепцию в монохромном и черно-белых вариантах.