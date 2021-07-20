Требуется разработать логотип, основываясь на идее желаемой композиции. В прикреплённом файле представлен пример стиля, который необходимо учесть при создании графического рисунка. Обратите внимание на детали и соответствие стилю.
Корректировка логотипа
Необходимо немного скорректировать уже имеющийся логотип одного проекта.
Он уже готов, идея у него есть, но исполнение не очень качественное.
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