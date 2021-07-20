Корректировка логотипа

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Завершен39 заявок584 просмотра

Необходимо немного скорректировать уже имеющийся логотип одного проекта. 

Он уже готов, идея у него есть, но исполнение не очень качественное.

4 года назад
innaleksa
Инна 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

milanawebdesing
Милана 
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Была
4 года назад
4 года назад
$1
1 день
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Рекомендую Милану как ответственного молодого исполнителя. И со вкусом все в порядке :) Желаю успехов!
Большое спасибо Инне за сотрудничество! Очень интересные заказы, сделали всё быстро и чётко. Буду рада поработать снова!

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