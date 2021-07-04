Срочный заказ на создание логотипа для Beratungsagentur für Tierärztinnen. Логотип должен быть черно-белым и включать текст, а также изображение двух женщин, смотрящих друг на друга: одна с кудрями и в очках, другая с хвостиком. Крайний срок выполнения – 23:30 04.07.2021.