создать логотип магазина мяса, рыбы, полуфабрикатов собственного производства . ЖАДИНА ГОВЯДИНА . Использовать будем в вывеске магазина , наклейки на продукцию , визитки . Возможно рассмотреть и другие названия магазина .
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Логотип для магазина продуктов. Мясо рыба полуфабрикаты собственного производства . Название магазина ЖАДИНА ГОВЯДИНА .Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $18
Создать логотип для Поп-панк Группы "monkey dust" ,играющая в стиле гаражный рок (музыкальный жанр, сырой и энергичный вид рок-н-ролла), образованная в 2014 году. Коллектив состоит из 4 человекЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Нужен логотип для музыкальной группы название которой "monkey dust". Поп-панк Группа "monkey dust" ,играющая в стиле гаражный рок (музыкальный жанр, сырой и энергичный вид рок-н-ролла), образованная в 2014 году. Коллектив состоит из 4 человек :Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$18
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за очень интересный конкурс! Евгения-отличный заказчик, рекомендую всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Катрин очень быстро откликнулась на проект, быстро обсудили все детали. На протяжении всего проекта пожелания которые были, вносились молниеносно, всё было сделано так, как мы того хотели. Большое спасибо! Будем обязательно обращаться еще!