Salaz

Евгения Salaz

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип продуктового магазина

    создать логотип магазина мяса, рыбы, полуфабрикатов собственного производства . ЖАДИНА ГОВЯДИНА . Использовать будем в вывеске магазина , наклейки на продукцию , визитки . Возможно рассмотреть и другие названия магазина .

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для музыкальной группы

    $18

    Создать логотип для Поп-панк Группы "monkey dust" ,играющая в стиле гаражный рок (музыкальный жанр, сырой и энергичный вид рок-н-ролла), образованная в 2014 году.  Коллектив состоит из 4 человек

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип музыкальной группы

    $20

    Нужен логотип для музыкальной группы название которой "monkey dust".   Поп-панк Группа "monkey dust" ,играющая в стиле гаражный рок (музыкальный жанр, сырой и энергичный вид рок-н-ролла), образованная в 2014 году.  Коллектив состоит из 4 человек :

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Логотип для музыкальной группы
Спасибо за очень интересный конкурс! Евгения-отличный заказчик, рекомендую всем к сотрудничеству!
Катрин очень быстро откликнулась на проект, быстро обсудили все детали. На протяжении всего проекта пожелания которые были, вносились молниеносно, всё было сделано так, как мы того хотели. Большое спасибо! Будем обязательно обращаться еще!
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