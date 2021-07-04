Требуется создать логотип для магазина продуктов под названием ЖАДИНА ГОВЯДИНА. Логотип должен отражать специфику магазина, включая мясо, рыбу и полуфабрикаты собственного производства. Уникальный и запоминающийся дизайн — ключевое требование.
Логотип продуктового магазина
создать логотип магазина мяса, рыбы, полуфабрикатов собственного производства . ЖАДИНА ГОВЯДИНА . Использовать будем в вывеске магазина , наклейки на продукцию , визитки . Возможно рассмотреть и другие названия магазина .
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