Логотип продуктового магазина

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Закрыт25 заявок1169 просмотров
#1$20

создать логотип магазина мяса, рыбы, полуфабрикатов собственного производства . ЖАДИНА ГОВЯДИНА . Использовать будем в вывеске магазина , наклейки на продукцию , визитки . Возможно рассмотреть и другие названия магазина .

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