Разработать логотип для сайта психотерапевта Анастасии Синицыной. Логотип должен быть простым, запоминающимся и отражать суть психотерапии. Элементы: кровать, синица и окно мессенджера. Требуется векторный формат (eps, ai) и графика для веба (svg, png, psd).
Логотип для сайта объявлений
Нужно сделать логотип для сайта объявлений которые работает по ОАЭ
Текст логотипа DUBLITO.COM
Логотип должен быть горизонтальным
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