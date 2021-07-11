Создайте логотип для веб-сервиса и приложения, включающий изображение и написание. Необходимо предоставить монохромный и цветной варианты, а также файлы в векторном формате и PNG без фона. Основные идеи для дизайна: физика, геометрические фигуры, бесконечность, маркетплейс и градиентные заливки.