Логотип для сайта объявлений

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Завершен25 заявок2057 просмотров
#1$50

Нужно сделать логотип для сайта объявлений которые работает по ОАЭ

Текст логотипа DUBLITO.COM

Логотип должен быть горизонтальным

Ссылка на наш сайт

https://inlnk.ru/rJP3p

4 года назад
dublito
Мансур 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Max_Dns
Максим 
39 лет
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2 года назад
4 года назад
Отлично спасибо
Всё отлично. Спасибо за сотрудничество.

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