Вёрстка сайта из Figma макета.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок682 просмотра

Необходимо сверстать сайт по макету из Figma в HTML (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете.

Есть текущий сайт, делается его редизайн.

Сроки очень сжатые (если быстро и качественно будет выполнено задание +% к бюджету. )

FigmaHTML
4 года назад
parnut
Павел 
39 лет
4 года в сервисе
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vreutsky
Виталий 
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$50
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Всегда на связи, если есть какие то моменты - всегда предупреждает заранее. Работу выполнил хорошо.
Приятно было поработать с Павлом. Не получилось у меня немного сдать работу в сроки, но Павел отнесся к этому с пониманием. Спасибо. Рекомендую

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