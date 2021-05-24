Срочно! javascript скопировать функционал

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок1377 просмотров

Есть верстка. Есть пример как должно работать (при движении ползунка изменяется цена).

Нужен тот кто сможет настроить это.

Срочно!

Спасибо!

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4 года назад
sfedorko
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3 года назад

Выбранный исполнитель

vadimrun
Вадим 
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