Добрый день. Есть дизайн сайта, его надо сверстать и поставить на cms ку Дизайн по ссылке - https://www.figma.com/file/0hfNUTOuJDRHGWilFAUkFV/Toy.Stream-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF-Copy?node-id=0%3A1 Оцените пожалуйста проект. Всегда рад ответить на вопросы.
Срочная адаптивная верстка
Макеты в приложении. Так же надо реализовать анимацию по тз. Анимация тут: https://dropmefiles.com/iUfT1
Сроки горят очень сильно. Оплата поетапно. Бюджет 10000р. Торг возможен. Начать нужно сейчас. И максимально быстро сделать главную
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