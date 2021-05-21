Срочная адаптивная верстка

Макеты в приложении. Так же надо реализовать анимацию по тз. Анимация тут: https://dropmefiles.com/iUfT1

Сроки горят очень сильно. Оплата поетапно. Бюджет 10000р. Торг возможен. Начать нужно сейчас. И максимально быстро сделать главную