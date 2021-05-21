Срочная адаптивная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок1540 просмотров

Макеты в приложении. Так же надо реализовать анимацию по тз. Анимация тут: https://dropmefiles.com/iUfT1

Сроки горят очень сильно. Оплата поетапно. Бюджет 10000р. Торг возможен. Начать нужно сейчас. И максимально быстро сделать главную

4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

WoVka
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$130
8 дней
Escrow
Сорвал сроки. Работу не выполнил
не рекомендую

Заявки фрилансеров

Кристина
 
22 года
4 года в сервисе
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3 года назад
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WoVka
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