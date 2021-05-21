Обычный представительский сайт, без заморочек. Требуется отверстать и повесить вёрстку на движок. Движок можно Wordpress или Drupal. Дизайн в прикрепленном архиве. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и ...
Свободный верстальщик
Добрый день.
Нужно переделать красивой форму + переделать красиво фильтр, на готовом сайте
Работы часа на 2.
Приступить нужно сразу.
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