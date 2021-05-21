Свободный верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок1033 просмотра

Добрый день.

Нужно переделать красивой форму + переделать красиво фильтр, на готовом сайте

Работы часа на 2.

Приступить нужно сразу.

4 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
4 года назад
$25
1 день
Все отлично, оперативно вклинился в работу, довел до конца!
Как всегда все четко. Конкретные ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Максим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Артур
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кирилл
 
43 года
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Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Денис
 
30 лет
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4 года назад
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Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
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