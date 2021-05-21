Есть пдф файл. Задача сверстать страницы по структуре с пдф. По сетке бутстрап. Адаптивно. Использовать цвета и шрифты с брендбука. Пдф в приложении. Приоритет тому кто сделает и сдаст завтра.
Верстка страниц сайта на Wordpress по макету Figma
Здравствуйте!
Есть рабочий шаблон сайта на wordpress, функционал готов.
Ссылка на сайт: clinic1.server-profi.ru
По макету figma требуется верстка страниц сайта. Для ознакомления прикрепили макеты страниц под ПК.
Есть подробное техническое задание, перешлем по запросу.
В заявке укажите, пожалуйста, сроки и стоимость, ваши работы на wordpress.
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