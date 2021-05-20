Верстка страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1473 просмотра

Есть пдф файл. Задача сверстать страницы по структуре с пдф. По сетке бутстрап. Адаптивно. Использовать цвета и шрифты с брендбука. Пдф в приложении. Приоритет тому кто сделает и сдаст завтра.

Bootstrap
4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Заявки фрилансеров

Денис
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ильфат
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Кристина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Едуард
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сарван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Адиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Екатерина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Кочевников
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка трех страниц

    Макеты и тз в приложении. Начать сегодня. Вечером показать результаты. От вас цена и сроки. Оплата по факту

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Доверстать ЛП

    Текущая верстка сайта не соответствует макету на 15%. Нужно сделать финальную верстку ЛП.   Ниже видео ТЗ. https://drive.google.com/file/d/1Kt0hlEcyXWuE1bH01weGuTPrTtJcOrDt/view?usp=sharing Оригинал макета: https://www.figma.com/file/kAEHLsCJKizvfPm4Zss9fE/Сириус?node-id=0%3A1

    Node.js
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка фронта сервиса без привязки к бэку

    Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP%2FSSP-Platform?node-id=0%3A1 можете помочь?

    Node.js
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт

    Ищу Front-end для верстки сайта с анимацией. Подробности в ЛС. Пишите те, кто может приступить ближайшее время.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $20

    Сверстать адаптивно. Макет в приложении. Обязательно сделать эффекты на ховеры, клики и прочее. Готово нужно что бы было завтра. Бюджет 1000р. Оплата по факту

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Задание по вёрстке

    Здравствуйте, есть небольшое задание по вёрстке. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад