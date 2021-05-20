Верстка лендинга по дизайну. Wordpress

Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP%2FSSP-Platform?node-id=0%3A1 можете помочь?