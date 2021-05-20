Сверстать сайт

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Закрыт33 заявки996 просмотров

Ищу Front-end для верстки сайта с анимацией. Подробности в ЛС. Пишите те, кто может приступить ближайшее время. 

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Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
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