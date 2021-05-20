Верстка лендинга и правки по дизайну

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки579 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1QaNQ0-wEaAq_bq2JumVHS1x_-B2jyd5PGhzOPKC4wXI/edit?usp=sharing

4 года назад
alaniagucci
Визинов 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка трех страниц

    Макеты и тз в приложении. Начать сегодня. Вечером показать результаты. От вас цена и сроки. Оплата по факту

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка фронта сервиса без привязки к бэку

    Добрый день! Мы разрабатываем платформу по управлению медиаматериалам. У нас полностью готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам. https://www.figma.com/file/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP%2FSSP-Platform?node-id=0%3A1 можете помочь?

    Node.js
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $20

    Сверстать адаптивно. Макет в приложении. Обязательно сделать эффекты на ховеры, клики и прочее. Готово нужно что бы было завтра. Бюджет 1000р. Оплата по факту

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Задание по вёрстке

    Здравствуйте, есть небольшое задание по вёрстке. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Переверстать макет (блоки товара)

    Добрый день! Имеется сайт lusso.inspire.kz Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении. Также в адаптиве все должно выглядеть соотвесвенно. Сделать нужно сегодня. Просьба сразу указывать сумму

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад