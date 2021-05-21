Задание по вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки1190 просмотров

Здравствуйте,

есть небольшое задание по вёрстке. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

4 года назад
web_develop_r
Владислав 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Intelix
Кирилл 
25 лет
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3 года назад
4 года назад
$3
3 дня
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Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо.
Отличный заказчик, четко знает что хочет, понимает нюансы работы и терпеливо относится к возникающим обстоятельствам. Рекомендую к сотрудничеству!

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