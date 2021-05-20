Верстка сайта и интеграция с wp

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Закрыт28 заявок989 просмотров

Нужно реализовать верстку и интегрирвать ее через acf на wordpress.

Есть текущий сайт, но он написан крайне плохо и проще сделать с нуля.

В личку фигму для ознакомления.

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