Добрый день! Имеется сайт lusso.inspire.kz Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении. Также в адаптиве все должно выглядеть соотвесвенно. Сделать нужно сегодня. Просьба сразу указывать сумму
Верстка сайта и интеграция с wp
Нужно реализовать верстку и интегрирвать ее через acf на wordpress.
Есть текущий сайт, но он написан крайне плохо и проще сделать с нуля.
В личку фигму для ознакомления.
Заявки фрилансеров
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