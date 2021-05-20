HTML Email Signature верстка электронной подписи в почту

Необходимо по утвержденному дизайну сверстать небольшую визитку в эл. Виде, которая будет вставляться в подпись писем.

Ссылки и телефоны должны быть кликабельны.

Т.к. файл с кодом будет ставляться в сообщение он должен быть легким.

Т.е. все стили, картинки разместить на нашем хостинге, в файле с кодом должно быть минимум информации.

Чтобы в случае необходимости правки стиля - мы правили его на хостинге, а не в файле на почте.

Желательна реализация удобная, чтобы каждый менеджер мог править свои данные - имеил, тел, фото самостоятельно.