Верстка для игры

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка250 просмотров

Нужно сделать верстку для игры. Вся графика есть на figma

работа срочная

Figma
4 года назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Уже второй раз работаю с Александром, все отлично. сдал заказ даже раньше чем договорились. Рекомендую!
Интересный проект, необычная задача. По проверке работы и оплате без проблем. Работой доволен

Заявки фрилансеров

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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